Dörtdivan Belediye meclisinde ipler gerildi





Haber: Okay Özcan

Dörtdivan Belediye Meclisi’nin Mayıs Ayı toplantısı öncesinde gündem de yer alan Merkez Camii önündeki Çavuşlar Dükkanları’nın kamulaştırılması konusunu görüşmek üzere bazı dükkan sahipleri Belediye’ye geldiler. Başkanın makam odasında Meclis üyeleri ve Başkan Hamza Efe ile görüşen dükkan sahiplerinden İsmail Taşdemir ve Meclis Üyesi İbrahim Danışman arasında tartışma yaşandı.

İçerideki tartışmaların ardından başlayan Belediye Meclisi toplantısında önerge oybirliğiyle kabul edildi.

BEYPİLİÇ’E SATILACAĞI İDDİA EDİLEN ARAZİ GERİLİME SEBEP OLDU

Toplantının bir diğer gündem maddesinde yer alan, Çavuşlar Mahallesi sınırları içerisinde Beypiliç’esatılcağı iddia edilen araziyle ilgili MHP’li üye Metin Özgüven, Başkan Hamza Efe’nin birçok gündem maddesi içerisine bu konuyu sıkıştırarak meclisi oyuna getirdiğini iddia etti. Metin Özgüven özellikle Beypiliç’e karşı olduğunu buraya yapılması düşünülen tesisin beklenen istihdamı oluşturmayacağını savundu. Metin Özgüven satılması düşünülen arazinin bulunduğu bölgede kendi tarlasının zarar göreceği iddialarına da şiddetle karşı çıkarak “ben oradaki araziye muhtaç değilim, çok şükür fazlasıyla tarlam var” dedi.

Başkan Hamza Efe de cevap olarak buranın ihaleye çıkarılacağını, ihaleyi kazanana verileceğini söyledi. Toplantı sırasında Beypiliç yetkilisini telefonun sesini dışarı vererek arayan Başkan Efe, yetkiliye buraya yapmayı düşündükleri yatırımın kaç kişiye iş imkanı sağlayacağını sordu. Firma yetkilisi 70 ile 80 kişi civarında bir iş imkanı oluşturacağını belirtti. AK Partili üye İbrahim Danışman da Başkan Efe’ye “İhaleden alınana satılacaksa neden Beypiliç’i aradın” diye sordu. Hamza Efe ise talip oldukları için sorduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021, 14:23