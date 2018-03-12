Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu öncülüğünde açılacak olan Hayır Çarşısı ile ihtiyaç sahiplerinin eksikleri tamamlanmaya çalışılacak. Duyarlı vatandaşların katkılarıyla faaliyete geçecek Hayır Çarşısında ilçe ve köylerde yardıma muhtaç, ekonomik durumu iyi olmayan her yaştan vatandaşlara, ayakkabıdan, kazağa kadar birçok ücretsiz giyim eşyası dağıtılacak.

Hayır Çarşısı’nın ilçedeki birlik ve beraberliğin en büyük yansımalarından biri olduğunu kaydeden Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, “ İlçemizde başlatacağımız bu kapsamlı yardım hareketiyle yardımsever vatandaşlarımız ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız arasında kuracağımız bir köprü olacak. Hayır Çarşısını, vatandaşlarımızdan gelen yardımlarla kuracağız. Bu anlamda vatandaşlarımız kıyafet, ev eşyası gibi ihtiyaç duymadıkları ürünlerini Dörtdivan Belediyesine ileterek projemize destek verebilirler” dedi.