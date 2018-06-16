Ramazan etkinlikleri kapsamında Dörtdivan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programıAmanlar Mesire Alanındaki iftarla devam etti. İftar programına, Karapınar Yaylasında bulunan Kadılar, Bayramlar,Hacetler Mahallesi sakinlerinin yanısıra, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Şahin Serin, İl Genel Meclis üyesi Dursun Fidan ve HUDER Bolu Şube Başkanı Mehmet Emin Güzde katıldı.

Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin vurgulandığı iftar programlarının Ramazan ayının son gününe kadar devam edeceği öğrenildi.