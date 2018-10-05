Haber: BMA

Geçen yıl içyapısı yenilenen hizmet binasının bu yılda çalışmalar yalıtım işi ile devam ediyor. Konuyla alakalı olarak kısa bir açıklama yapan Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, "İlçemizde hemşehrilerimize hizmet sunduğumuz belediye binamızın restorasyonuna başladık. Bunu yaparken yöresel mimarinin izlerinin binamızda bulunması konusunda büyük bir hassasiyet gösterdik. Planlamamızı bu doğrultuda yaptık ve çalışmalara başladık. İnanıyorum ki en kısa sürede binamızın restorasyonunu tamamlayacağız. İlçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.