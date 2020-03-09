Dörtdivan Belediyesi’nde Şok İddia

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 31 Mart yerel seçimleri ardından, seçimlerde bağımsız olarak aday olan ve seçimi kazanan ilçe ve belde belediye başkanlarını transfer etmeye devam ettiği ve rozetlerini kendi taktığı biliniyor. Bu kapsamda Erdoğan’ın görevlendirmesiyle Dörtdivan Belediye Başkanı Efe içinde harekete geçildiği iddia ediliyor.

EFE’NİN TRANSFER ŞARTI

AK Parti yetkililerinden gelen transfer teklifini tek bir şartla kabul eden Dörtdivan Belediye Başkanı Efe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın’ın yardımcısına “Dörtdivan ilçe yönetiminin Emin Eyeci başkanlığında oluşturulması halinde, AK Parti rozetini takacağını söylediği ve AK Partili yetkililerin bu teklifi olumlu karşıladığı” iddia edildi. Gelişmeler sonrasında başkan Hamza Efe’nin 11 Mart Çarşamba günü heyeti ile birlikte AK Parti Meclis Grubu toplantısına katılmak için Ankara’ya gideceği iddialar arasında.

İL BAŞKANLIĞININ HABERİ YOK

Edinilen bilgilere göre konuyla ilgili olarak AK Parti Bolu İl Başkanlığı’nın transfer hareketinden haberdar olmadığı ve görüşlerine baş vurulmadığı belirtildi.

Hamza Efe, 31 Mart yerel seçimlerinde Dörtdivan ilçesinde %92,64 katılım oranıyla kullanılan 2.236 geçerli oydan 1.045 tanesini alarak en yakın rakibi AK Parti’nin %38,24 oranla 855 oyu karşısında üstünlük sağlamıştı.