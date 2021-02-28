Dörtdivan'da 2 bina ihaleyle kiraya verilecek

TAŞINMAZ KİRALAMASINA AİT İLAN GEREDE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Dörtdivan'da 2 bina ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait yukarıda ada ve parsel numarası, bulunduğu yer, mevkii, alanı, muhammen bedeli ile teminatı belirtilen  90 m2 ve 65 m2 olmak üzere  toplam 2 adet  taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  35/c, 45, 46. ve 47. maddelerine ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 25/b ve 54. Maddelerine göre Açık Teklif (Arttırma) usulü ile  kiraya verilecektir. İhale 09/03/2021  Salı   günü saat 11:30’dada Gerede  Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

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