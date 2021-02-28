Dörtdivan'da 2 bina ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait yukarıda ada ve parsel numarası, bulunduğu yer, mevkii, alanı, muhammen bedeli ile teminatı belirtilen 90 m2 ve 65 m2 olmak üzere toplam 2 adet taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c, 45, 46. ve 47. maddelerine ve Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in 25/b ve 54. Maddelerine göre Açık Teklif (Arttırma) usulü ile kiraya verilecektir. İhale 09/03/2021 Salı günü saat 11:30’dada Gerede Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ