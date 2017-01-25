12 salon, 70.000 metrekare alan, 80 ülke, yüzlerce turizm merkezinden 5.000 katılımcı ve on binlerce ziyaretçinin katılacağı 21. Emitt Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 26 Ocak 2017 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Şehir şehir Türkiye’yi temsil eden kurum ve kuruluşların yanı sıra yurt dışından pek çok ülkenin doğal, kültürel ve tarihî zenginliklerini çeşitli ürün ve hizmetleriyle tanıtacakları fuarda Dörtdivan Belediyesi de yöresel ürünleri ve Kültürel değerlerimizden Dörtdivanlı Hilmi Hayatı ve Şiirleri kitabıyla katılacak.

BMA