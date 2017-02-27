banner128

banner101

27 Şubat 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Dörtdivan Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi

    Geçtiğimiz gün yapılan Dörtdivan Muhtarlar Dernek Başkanlığı seçimi sonucunda Selvet Doğangün yeniden başkan seçildi.

    27 Şubat 2017 Pazartesi 09:31
    Bu haber 14 kez okundu
    Dörtdivan Muhtarlar Derneği Başkanı seçildi
    Foto galeriye git

    Haber: BMA

    Dörtdivan’da geçtiğimiz gün yapılan Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimleri sonrasında yeniden başkan seçilen Selvet Doğangün oy kullanan herkese demokrasiye katkılarından dolayı teşekkür etti. Doğangün yaptığı açıklamada, “Yapmış olduğumuz Muhtarlar Dernek Başkanlığı seçiminde seçime girdiğim yönetim kurulu arkadaşlarım ile birlikte tekrardan Muhtarlar Dernek Başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım. Bu süreçte bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve tekrardan bizleri bu göreve layık gören tüm muhtar arkadaşlarıma şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Dernek Başkanlığı seçiminde seçime iki aday ile girmenin demokrasinin bir gereği olduğu bilinci ile diğer aday arkadaş ve arkadaşımıza oy veren muhtar arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ancak seçimde üzerine hiçbir vazife olmayan derneğimizle hiçbir alakası bulunmayan bazı kişiler Dernek Başkanlığı seçimimize müdahil olmuşlar ve arkadaşlarımız arasına nifak sokmak istemişlerdir. Millet tarafından kendilerine verilen makamı bu nifak tohumları için kullanmışlar, fakat muhtar arkadaşlarımızın öngörüsü ile bu oyun bozulmuştur. Bundan sonraki süreçte Dörtdivan İlçemizde bulunan 32 mahalle ve köy muhtarımızla beraber aramıza nifak sokmaya çalışanlara inat birlik ve beraberliğimizi koruyarak memleketimiz için kol kola yürümeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm muhtar arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyor görevimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğimizi bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Gün, Yapılan, Dörtdivan, Muhtarlar

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vekiller Adaletli olup Çalışın!
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ KİMLER NEDEN DOLAYI EVET OYU VERECEK
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Ne İstediğini Bilmek
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Ben Neden Teröristlerle Beraberim?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Uzay Boşluğuna Sevgiler…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜCADELEYE BU KÖŞEDEN DEVAM…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129