Haber: BMA

Dörtdivan’da geçtiğimiz gün yapılan Muhtarlar Derneği Başkanlığı seçimleri sonrasında yeniden başkan seçilen Selvet Doğangün oy kullanan herkese demokrasiye katkılarından dolayı teşekkür etti. Doğangün yaptığı açıklamada, “Yapmış olduğumuz Muhtarlar Dernek Başkanlığı seçiminde seçime girdiğim yönetim kurulu arkadaşlarım ile birlikte tekrardan Muhtarlar Dernek Başkanlığına seçilmiş bulunmaktayım. Bu süreçte bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve tekrardan bizleri bu göreve layık gören tüm muhtar arkadaşlarıma şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Dernek Başkanlığı seçiminde seçime iki aday ile girmenin demokrasinin bir gereği olduğu bilinci ile diğer aday arkadaş ve arkadaşımıza oy veren muhtar arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ancak seçimde üzerine hiçbir vazife olmayan derneğimizle hiçbir alakası bulunmayan bazı kişiler Dernek Başkanlığı seçimimize müdahil olmuşlar ve arkadaşlarımız arasına nifak sokmak istemişlerdir. Millet tarafından kendilerine verilen makamı bu nifak tohumları için kullanmışlar, fakat muhtar arkadaşlarımızın öngörüsü ile bu oyun bozulmuştur. Bundan sonraki süreçte Dörtdivan İlçemizde bulunan 32 mahalle ve köy muhtarımızla beraber aramıza nifak sokmaya çalışanlara inat birlik ve beraberliğimizi koruyarak memleketimiz için kol kola yürümeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm muhtar arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyor görevimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğimizi bilmelerini istiyorum” diye konuştu.