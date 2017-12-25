Dörtdivan ilçemiz en soğuk bölge oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu gün öğle saatlerinde resmi Twitter hesabından ülke geneline duyurduğu bilgide Dörtdivan ilçesi eksi 16.9 ile en soğuk yerleşim alanı oldu.

Yine aynı siteden yapılan açıklamada ise en sıcak bölge ise Hatay’ın Kumsu ilçesi 19.5 dereceyle en sıcak bölge olarak ilan edildi. Dörtdivan ilçesinde manavlık yapan birçok esnafın sebze ve meyveleri donarken, su saatlerinde de donmalar yaşandığı öğrenildi.