Haber: BMA

Geçtiğimiz hafta Dörtdivan Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurduğu projeyle hibe olarak aldığı tam donanımlı yol süpürme aracı Dörtdivan sokaklarını temizliyor. Bünyesine kattığı araçlar ile filosunu güçlendirerek belediye hizmetlerini arttırmak için çalışmalarını her geçen gün devam ettiren Dörtdivan Belediyesi, havaların ısınması ile cadde ve sokakların temizleme çalışmalarına başladı. Temizlik aracı sayesinde belediye işçilerinin temizlik hizmetini daha profesyonel ve daha az iş gücü ile yapacağını ifade eden Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, “Geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığımız proje başvurusu sonucunda hibe olarak aldığımız tam donanımlı yol süpürme aracı ile Dörtdivan ilçemizin caddelerini, sokaklarını her an temiz tutacağız. Temiz ilçe, temiz Bolu diyerek başladığımız çalışmalarımıza sıcaklıkların arttığı şu günlerde hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.