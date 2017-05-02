Haber: BMA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Dörtdivan Belediyesi iş birliği ile Çavuşlar Mahallesi Gerede Caddesi devamında Orman İşletmesi Lojmanlarına yapılacak olan TOKİ konutlarında başvurular devam ediyor. Dörtdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre başvuruların 18 Mayıs Perşembe günü sona ereceği belirtiliyor. Yapılan açıklamada ayrıca B2 (2+1) 85 m2 dairelerin başvuru bedelinin 2000 TL, C2 (3+1) 110 m2 dairelerin başvuru bedelinin de 2000 TL olduğu ifade edildi. Başvuracak vatandaşların ayrıntılı bilgi için 0374 331 41 59 dahili 17 numarasından Dörtdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ulaşması isteniyor.