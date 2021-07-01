Dörtdivan yeni kaymakamı göreve başladı



Haber: Erdal Tanrıverdi

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura çekimi sonucunda Bolu ili Dörtdivan ilçesi Dörtdivan Kaymakamlığı'na Mustafa Batuhan Alpboğa atanmıştı.

107. dönem Kaymakam Adaylarının ilçelere vekâleten görevlendirilmesine ilişkin Bakanlık Makamının 23.06.2021 tarihli onayı gereğince Dörtdivan ilçesine atanan Kaymakam Mustafa Batuhan Alpboğa ilçedeki görevine başladı.

Mustafa Batuhan ALPBOĞA Kimdir?

1994 yılında Karabük’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük’te tamamladı. 2013 yılında girdiği Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 2017 yılında mezun oldu. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 107. Dönem Mülki İdare Amiri Karabük Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti. İl merkez stajının ardından Trabzon Yomra ve Zonguldak Çaycuma ilçelerinde refiklik stajını tamamlamış olup, İçişleri Bakanlığının 30.05.2019 tarihli onayıyla 10.06.2019 tarihinde Kastamonu Seydiler ilçesindeki görevine başladı. Son çekilen kura sonucunda da Dörtdivan Kaymakamı olarak atanan Mustafa Batuhan Alpboğa görevine başladı.