Haber: BMA

Dörtdivan Belediyesi hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çevre düzenlemelerine devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yapılan parklara isim veren Dörtdivan Belediyesi, belediye binası önünde yapılan parka 15 Temmuz Şehitler Parkı adını vererek 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 249 insanımızı unutmadıklarını birkez daha gösterdi. 15 Temmuz Şehitlerinin unutulmaması için benzer çalışmalara devam edeceklerini belirten Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, “O hain geceyi unutmak mümkün değil. Umuyorum ki gelecek nesiller de o geceyi öğrenecekler ve unutmayacaklardır. 15 Temmuz Kahramanlarımızın her zaman hatırlanması için çalışacağız. Onları kalbimizde yaşatacağız” dedi.