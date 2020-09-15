Dörtdivan’a 500 bin lira hibe

Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, AK Parti İl Başkanı, Milletvekilleri ve Belediye Başkanları ile birlikte Temmuz ayında Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la bir araya gelmişti. Gerçekleştirilen görüşmede Bakan Kurum, Dörtdivan ilçesinde yapılacak yatırımlar ve çalışmalar için kullanılmak üzere 500 bin TL’lik hibe sözü vermişti.

“İLÇEMİZE HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN”

‘Derdimiz Dörtdivan’ parolasıyla çalışmalara hız kesmeden devam eden Belediye Başkanı Hamza Efe, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen müjdeli haberi Dörtdivan halkıyla paylaştı. Başkan Hamza Efe yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımıza yine müjdeli haberlerimiz olacak demiştik. Belediyemizin hesaplarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-İller Bankası üzerinden 500.000 TL hibe aktarılmıştır. İlçemize hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

BAKAN SÖZÜNÜ TUTTU, BAŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Efe açıklamasında emeği geçenleri de unutmayarak, “Desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Milletvekillerimiz Arzu Aydın’a ve Fehmi Küpçü’ye çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımıza müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.