Dörtdivan’a 500 bin TL daha

Haber: BMA

Dörtdivan ilçesinin gelişip güzelleşmesi adına gecesini gündüzüne katan Belediye Başkanı Hamza Efe, yeni bir müjdeyi ilçe halkıyla paylaştı. Seçim vaatleri arasında olan Yaşar Doğançay Spor Kompleksinin yeni projesi için bir yıldır girişimlerini sürdüren Başkan Hamza Efe, sevindiren haberi verdi. Geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giden Başkan Efe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Seli Baydaş’ı ziyaret etti. Efe, Bakan Yardımcısı Baydaş’la yaptığı görüşmede Yaşar Doğançay Spor Kompleksi projesi için gerekli desteği aldı.

500 BİN LİRALIK YENİ HİBE

Efe, projeye dair yaşanan yeni gelişme hakkında yaptığı açıklamada yeni yıla müjdeli bir haber ile başlamak istediklerini söyleyerek, “Seçim beyannamemizdeki projelerimiz arasında yer alan geçtiğimiz yıl müracaatını yapıp uzun bir süredir Ankara’da takibini yaptığımız Yaşar Doğançay spor kompleksinin soyunma odası, tribün kapatma, kafe, mescit ve dinlenme alanları ile genişletilmesi projemiz kabul edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilgili kurumu ile sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. İlçemize hayırlı olsun. Yaklaşık yatırım bedeli 1 Milyon TL olan projemizin 500.000 TL kısmı belediyemize tahsis edilmiştir. Proje uygulaması için belediyemiz tarafından en kısa sürede ihaleye çıkılacaktır” dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Desteğin alınmasında emeği geçenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Efe, “Bu vesile ile Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Gençlik ve Spor Bakan Yrd. Sn. İhsan Selim Baydaş’a, Tarım ve Orman Bakan Yrd. Sn. Fatih Metin’e, Milletvekillerimiz Sn. Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’ye, Değerli Hocalarımız Halim Altunkal ve Selim Cerrah’a, Eski Dörtdivan Kaymakamımız Uğur Tutkan ve Değerli Kardeşim Dr. Fahri Eyeci’ye teşekkürü ilçemiz adına bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.