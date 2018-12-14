Haber: Aysun BEYKOZ

Gençlik dönemlerinde Dörtdivan Ülkü Ocakları Başkanlığını yapan Durmuş Ünal, geçtiğimiz aylarda Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra tüm birikimiyle Dörtdivan’a hizmet edebilmek için yeni bir yola çıktı.Ünal MHP Dörtdivan Belediye Başkan Aday adaylığı müracaatını Genel Merkeze yaptıktan sonra, sosyal medyada yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bolu MHP Dörtdivan ilçe Başkanlığımız ve Bolu İl Başkanlığımızın bilgisinde, Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan yardımcımızın Sayın Sadir Durmaz Bey'in izni ile Liderimiz MHP Dörtdivan Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı Müracaatımı bugün itibari ile Genel Merkezimize yapmış bulunmaktayım. Bu hizmet yarışında sadece oylarınıza değil destek ve dualarınıza da talibim. Doğup, büyüdüğüm Dörtdivan'a hizmet için Durmadan çalışacağıma söz veriyorum. Bu kutlu yolu birlikte yürümeye var mısın Dörtdivan.”