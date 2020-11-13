Dörtdivan’a kardeş geliyor

Haber: BMA

Dörtdivan ilçesi için yerelde vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda çalışmaları sürdüren Belediye Başkanı Hamza Efe, Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar ile de ilçenin gelişmesi ve kalkınmasının önünü açıyor. Geçtiğimiz gün Ankara’ya giden Başkan Hamza Efe, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’la bir araya geldi. Belediye çalışmaları hakkında istişare eden Başkan Efe ve Ercan kardeş belediye olma konusunda anlaşmaya vardı. Başkan Efe yaptığı açıklamada, “Sincan Belediyemiz ile kardeş belediye olma yolunda ilk adımımızı attık. Bu vesile ile bizleri misafir eden Sincan Belediye Başkanımız Sayın Murat Ercan’a şükranlarımı sunar, Köroğlu Diyarı Dörtdivan’ımız adına çok teşekkür ederim. Rabbim bu adımlarımızı her iki belediyemiz için de hayırlara vesile eylesin” dedi.