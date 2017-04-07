Haber: BMA

Kaz yetiştiriciliği için tesis kurmak için aralarında Çinli iş adamının da bulunduğu bir heyet, Dörtdivan arazilerinde incelemelerde bulundu. Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu rehberliğindeki heyete, tesis için uygun araziler gösterildi.

Ayrıca iş adamları yapımına devam edilen Tekke Barajını da gezdiler. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipindeki Tekke Barajı’nda, Kartalkaya rölekasyon yolu tamamlanarak bu yaz sıcak asfaltlaması planlanıyor. Baraj ile ilgili işadamlarına bilgi veren Başkan Uzunoğlu, “Memba batardosu dolgu imalatı geotekstil ve geomembran imalatı tamamlandı. Derivayon tünel imalatları tamamlanarak derivasyon işlemi sağlanmış. Gövde sıyırma ve şekil verme kazıları ile dolusavak kazıları devam ediyor. Şu ana kadar %38 fiziki gerçekleşme sağlandı” diye konuştu.