Dörtdivan’a uğrayıp bu lezzeti keşfedin

Haber: BMA

İlimiz Dörtdivan ilçesinde lezzetini sadece tüketenlerin fark edebildiği patateslerin hasadına başlandı. Belediye Başkanı Hamza Efe, patates sökümü yapan çiftçileri tarlada ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Başkan Efe yaptığı açıklamada, “Toprağının farklı olması nedeniyle sadece tüketenlerin fark edeceği lezzetine doyum olmayan Dörtdivan patatesimizin hasadı başladı. Patatesimizin lezzetini sadece tüketen bilir. Biz ise bundan sonra herkesin bu lezzeti bilmesini istiyoruz. Dörtdivan’a uğrayıp bu lezzeti siz de keşfedin. Çiftlerimizi tarlada ziyaret ederek patates sökümüne eşlik ettik ve kendileri ile Dörtdivan patatesimiz üzerine istişarede bulunduk. Çiftçilerimize bereketli olsun. Emekleri başımızın üzerindedir. Üreteceğiz. Üreterek kazanacağız. Birlikte başaracağız!” dedi.