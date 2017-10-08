Haber: Aysun Beykoz

Dörtdivan Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtfaiye öncü aracı, 2 adet Damperli kamyon, Zabıta aracı, Ford Minibüs, Ford Pikap ve Yol süpürme aracı alarak araç filosunu güçlendiren belediyemiz, TBB’ye başvurduğu projeyle hibe olarak tam donanımlı sıfır İtfaiye aracı filosuna ekledi.

Dörtdivan Belediye Başkanımız Hasan Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, üzerinde ekipmanlarıyla birlikte yeni sıfır FORD marka aracı hibe yoluyla sahip olduklarını söyledi. Uzunoğlu, Dörtdivan’ ın özlemini çektiği ve en çok ihtiyacı olan yeni itfaiye aracımızı Türkiye Belediyeler Birliğinden başvurduğumuz projeyle hibe olarak Belediyemiz araç filosuna kattık. Hibe olarak aldığımız İtfaiye aracında emeği geçen herkese katkılarından dolayı teşekkür eder, İlçemize hayırlı olsun dedi.