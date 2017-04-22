Haber : BMA

Dörtdivan Belediyesi araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtfaiye öncü aracı, 2 adet Damperli kamyon, Zabıta aracı, Ford Minibüs ve Ford Pikap alarak araç filosunu güçlendiren belediyemiz, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'na başvurduğu projeyle hibe olarak tam donanımlı sıfır süpürme aracı alarak filosuna ekledi.

Dörtdivan Belediye Başkanımız Hasan Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, üzerinde ekipmanlarıyla birlikte 270 bin TL değerindeki bir aracı hibe yoluyla sahip olduklarını söyledi.

Uzunoğlu, temizlik aracı sayesinde belediye işçilerinin temizlik hizmetini daha profesyonel ve daha az iş gücü ile yapacağını ifade ederek şöyle konuştu:"Yol süpürme aracını belediyemize kazandıran başta, T.C. Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhasaki bey olmak üzere, İl Başkanımız Nurettin Doğanay’a, Milletvekillerimiz Ali Ercoşkun, ve Fehmi Küpçü’ye teşekkür ediyorum. Aracımız ilçemize hayırlı olsun."