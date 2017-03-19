Haber: BMA

Dörtdivan Kaymakamlığı ve Dörtdivan Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitler Günü programı düzenlendi. Program Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından Şehit Orhan Yalçın Ortaokulu tarafından Anadolu Lisesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen anma programıyla devam etti.

Programa; Kaymakam V. Mehmet Naim Akgül, Belediye Başkan V. Ali Bilgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, Kamu Kurum ve Kuruluş yetkilileri, öğrenciler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Program, Şehit Orhan yalçın Ortaokul müdürü Vedat Ceylan’ın Günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı. Astsubay Mükerrem Gökçe, Çanakkale Zaferi’nin askeri yönünü anlatan konuşması ile Çanakkale şehitlerine şiirini okuyarak programa katılanları duygulandırdı. Resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle program son buldu.