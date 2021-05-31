Dörtdivan’da ayı saldırısı

Dörtdivan ilçesinde hayvan otlatan Abdullah Menderes Çağrı ayı saldırısına uğradı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Çağrı tedavi edilmek üzere İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dörtdivan’da ayı saldırısı

Haber: C. Kutay Aykan

Dörtdivan ilçesi Adakınık Mahallesi'ne bağlı Söğütlü Yaylası'nda hayvan otlatan Abdullah Menderes Çağrı (53), yavrusuyla kendisine doğru koşan bozayının saldırısına uğradı. Kendi imkanlarıyla ayının elinden kurtulan Çağrı, oğlunu arayarak yardım istedi. Kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Çağrı, oğlu tarafından Dörtdivan İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağrı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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