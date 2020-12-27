Dörtdivan’da belediye çalışmaları

Haber: BMA

Dörtdivan Belediye ekipleri tarafından ilçenin muhtelif yerlerindeki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Belediye ekiplerince son olarak Adakınık-Bayır Mahallesinde sokak iyileştirme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında kilitli parke taşı döşeme işleri de devam ediyor. Ekipler öte yandan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da ilçe merkezinin ihtiyaç görülen bölgelerine katı atık toplama alanları yapımına başladı. Çalışmaların hava şartları el verdiği müddetçe belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Hamza Efe, ilçenin gelişip güzelleşmesi adına mahalle mahalle, sokak sokak gerek alt yapı gerekse de üst yapı çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.