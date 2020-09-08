Dörtdivan’da bir ot yangını daha

​​​​​​​İlimiz Dörtdivan ilçesinde merkeze bağlı Hacetler Mahallesinde bir ot yangını meydana geldi. Yangın çok büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Dörtdivan’da bir ot yangını daha

Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre bugün öğlen 12:50 civarlarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Dörtdivan Merkez’e bağlı Hacetler Mahallesi bölgesinde bir arazide ot yangını meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği artan yangınların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara uyarıda bulundu. Paylaşımda  “Kontrolsüz ateş faciaya yol açabilir. Lütfen daha dikkatli olalım” ifadelerine yer verildi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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