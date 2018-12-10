Haber: BMA
İlimiz Dörtdivan ilçesinde kesintiye uğrayan doğalgaz çalışmaları yeniden başladı. Doğalgaz çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği Dörtdivan’da Merkez Kadılar ve Çavuşlar Mahallerinin cadde ve sokakları ana hatlarının döşemesinin ardından yüklenici firma tarafından Gerede Caddesi yolu üzeri doğalgaz basınç istasyonu montajında yapımı tamamlandı. 15 kişilik ekibiyle Yeniçağa’dan başlayıp, Çavuşlar Mahallesi Demirciler Caddesine 100 metreye kadar yaklaşan yüklenici firma, doğalgazı Ocak ayına kadar yetiştirmek için çalışmalara aralıksız devam ediyor.
“Eski Yeniçağa yolunu kullanmayalım!”
Dörtdivan Belediyesi tarafından yapılan duyuruda ise, doğalgaz çalışmaları nedeni ile Yeniçağa yolunun trafiğe kapatıldığı belirtilerek, “Yeniçağa ve Bolu'ya seyahat edecek vatandaşlarımızın Gerede yolu üzerindeki yeni Yeniçağa-Bolu yolunu kullanmaları önemle duyurulur” denildi.
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