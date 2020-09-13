Dörtdivan’da dönüşüm devam ediyor

Haber: BMA

“Derdimiz Dörtdivan” sloganıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Belediye Başkanı Hamza Efe, seçim vaatlerinden birini daha yerine getiriyor. Başkan Efe seçim beyannamesinde söz verdiği Yöresel Ürünler Pazarı için imzaların atıldığını açıkladı. 1 milyon liraya mal olacak projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

“ÖNEMLİ BİR KENTSEL DÖNÜŞÜME İMZA ATACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hamza Efe, “Seçim beyannamemizdeki projelerimiz arasında yer alan ilçe turizmine önemli ölçüde katkı sağlayacak ve şehir merkezine yeni bir kimlik kazandıracak olan Köroğlu Yöresel Ürünler Pazarımızın ihalesini kazanan firma ile bugün sözleşmemizi imzalamış bulunmaktayız. Bu projemiz ile önemli bir kentsel dönüşüme imza atacağız. Merkez camii etrafındaki eski dükkanlarımızı buraya taşıyarak tarihi merkez camimizin silüetini ortaya çıkaracağız. Bu süreçte hiçbir dükkan sahibimizi mağdur etmeden vatandaşımıza daha büyük metrajlı yepyeni dükkan sahibi yapacağız. Kartalkaya güzergahına geçen misafirlerimize hem ilçemizi ve hem de yöresel ürünlerimizi tanıtıp pazarlamasını yapacağız.

Bedesten şeklinde yapılacak olan katma değer yatırımları ile birlikte 1 Milyon TL yatırım bedeli olan bu proje ilçemize hayırlı olsun. Desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Milletvekillerimize ve Belediye Meclis Üyelerimize çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde vatandaşlarımıza yine müjdeli haberler vermeye devam edeceğiz” dedi.