Dörtdivan’da eğitim ne durumda?

Haber: N.Halid Altundal

Okullar açılsın mı? Açılmasın mı? Tartışmaları sürerken, salgının seyrine göre 21 Eylül tarihinden itibaren seyreltilmiş ve aşamalı bir şekilde yüz yüze eğitime geçilecek. İlimiz Dörtdivan ilçesinde de 70 idareci - öğretmen ve toplamda 500 öğrenci ile eğitim devam edecek. Dörtdivan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre ilçede eğitim - öğretim görecek öğrencilerin okullara göre dağılımı ise şöyle oluştu: Anaokulu 40, Çavuşlar İlkokulu 100, Cumhuriyet İlkokulu 75, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu 135, Şehit Orhan Yalçın Ortaokulu 60 ve Çok Programlı Anadolu Lisesi 55 öğrenci. Ayrıca Dörtdivan Anadolu Lisesinde ise sadece 12. sınıfta okuyan 35 öğrenci bu yılı tamamlayacak. Dörtdivan Anadolu Lisesi kapandığı için eski öğrencileri bulunuyor. Yeni açılan Dörtdivan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yeterli tercih olmadığından eğitim öğretim olmayacak.

Tüm okullarda toplamda 500 öğrenci eğitim görecek.

“HİJYEN AÇISINDAN TÜM TEDBİRLERİ ALINMIŞ DURUMDAYIZ”

Yeni Eğitim Öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal yaptığı açıklamada, “Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Bakanlığımız tarafından alınan kararla 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 31 Ağustos'ta Uzaktan Eğitimle başladık. Salgının seyrine göre 21 Eylül tarihinden itibaren seyreltilmiş ve aşamalı bir şekilde yüz yüze eğitime geçilecek. Sayın Bakanımızın dediği gibi Anaokulumuz ve 1. sınıflarımız 21 Eylülden itibaren ilk hafta 1 gün, 2 hafta da 2 gün okula sınıf sayıları 7’yi geçmeyecek şekilde gelecekler. İlçemizde 70 İdareci-Öğretmen ve 500 öğrencimiz ile birlikte eğitim devam edecek. Hijyen açısından tüm tedbirleri alınmış durumdayız. Dörtdivan Belediyesi tarafından Dörtdivan’da ki tüm okullarımız ve sınıflarımız düzenli olarak dezenfekte yapılmış olup, yapılmaya da devam edilmektedir. Başkan Hamza Efe beye ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bal ayrıca, “Sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Öğretmenlerimize, Öğrencilerimize ve Velililerimize hayırlı olsun. İnşallah hiçbir sıkıntı yaşamadan atlatırız” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR

Eğitim yıllarında öğretmen ve öğrenci sayıları karşılaştırıldığında ise Dörtdivan’da sayısal anlamda düşüş olduğu göze çarpıyor. Dörtdivan’da 2018 -2019 eğitim öğretim yılında, 90 eğitimci, 611 öğrenci ile eğitim verilirken, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında 70 idareci - öğretmen ile 500 öğrenciye eğitim verilecek.

“ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER GÖÇ EDİYOR”

Öğrenci ve eğitim kadrosu sayısındaki düşüşle alakalı bilgiler veren Milli Eğitim Müdürü Bal şunları söyledi: “İlçemizde ki öğrenci sayımızda azalış var. Bunun 1. nedeni Anadolu Öğretmen Lisesinin önce dönüşümü ve kademeli olarak kapatılması. Yani son iki yılda 100 öğrenci mezun oldu. Yerine gelen olmadı. 2. nedeni ise ilçeden Bolu ve başka şehirlere göç olması. Geçen yıl ilçe bazında aslında 550 öğrencimiz vardı. Anadolu Lisesi’nden ve diğer okullarımızdan toplamda 50 öğrencimiz mezun oldu. Bu yılki mevcudumuz da yeni öğrencilerimiz ile 500 oldu. Öğretmenlerimiz ise Bolu ve başka illere tayin isteyerek, ayrıldı” dedi.