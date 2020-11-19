Dörtdivan’da esrar operasyonu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Dörtdivan ilçesinde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik istihbari çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli ile birlikte 1 kilo 30 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.