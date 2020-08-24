Dörtdivan’da iki ayrı yangın

Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye yangın ilimiz Dörtdivan ilçesi Göynükören yaylası mevkiinde meydana geldi. Öğle saatlerinde otlarda başlayan yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Dörtdivan Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Dörtdivan Orman İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin büyük uğraşı sonrasında yangın orman sıçramadan söndürülerek felaketin önüne geçildi.

Aynı gün akşam saatlerinde Dörtdivan ilçe merkezine bağlı Hacetler Mahallesi bölgesinde yol kenarında bulunan otlar bir anda alev aldı. Köylülerin ihbarı üzerine Dörtdivan Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek büyümesin önledi.