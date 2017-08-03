Haber: Gönül OLUTÜRK

Edinilen bilgiye göre ilimizin Dörtdivan ilçesi Kadılar Mahallesi Düğer Caddesinde oturan 13 yaşındaki Sevgi Tuncer ve Ömerpaşalar Köyü'nde ikamet eden 16 yaşındaki Havva Doğan’dan günlerdir haber alınamıyor. Kız çocuklarından 29 Temmuz tarihinden itibaren haber alınamazken, aileler evlatlarının bulunması için sokaklara afişler asmaya başladı. Gören veya duyanların kendilerine ulaşmasını isteyen aileler, aynı zamanda polis ile jandarma ekiplerine olayı bildirdi. Kayıp iki kız çocuğu için arama çalışmaları başladı.

Öte yandan kızları gören veya duyan kişiler için Dörtdivan Emniyet Müdürlüğü ve Dörtdivan Belediyesi’nin numaraları da irtibat numarası olarak bırakıldı.