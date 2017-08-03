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    • Dörtdivan’da iki kız çocuğundan haber alınamıyor

    İlimizin Dörtdivan ilçesinde isimlerinin Havva Doğan (16) ve Sevgi Tuncer 13) olduğu öğrenilen iki kız çocuğundan günlerdir haber alınamıyor. Kaybolan iki kız çocuğu için polis ve jandarma ekipleri kırmızı alarma geçti.

    02 Ağustos 2017 Çarşamba 22:28
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    Dörtdivan’da iki kız çocuğundan haber alınamıyor

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Edinilen bilgiye göre ilimizin Dörtdivan ilçesi Kadılar Mahallesi Düğer Caddesinde oturan 13 yaşındaki Sevgi Tuncer ve Ömerpaşalar Köyü'nde ikamet eden 16 yaşındaki Havva Doğan’dan günlerdir haber alınamıyor. Kız çocuklarından 29 Temmuz tarihinden itibaren haber alınamazken, aileler evlatlarının bulunması için sokaklara afişler asmaya başladı. Gören veya duyanların kendilerine ulaşmasını isteyen aileler, aynı zamanda polis ile jandarma ekiplerine olayı bildirdi. Kayıp iki kız çocuğu için arama çalışmaları başladı.

    Öte yandan kızları gören veya duyan kişiler için Dörtdivan Emniyet Müdürlüğü ve Dörtdivan Belediyesi’nin numaraları da irtibat numarası olarak bırakıldı.

    Anahtar Kelimeler: İlimizin, Dörtdivan, Ilçesinde, Isimlerinin, Havva

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