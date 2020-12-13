Dörtdivan’da imam zehirlendi

Haber:N.Halid Altundal

Dörtdivan İlçemize bağlı Gücükler köyü Karslar Mahallesinde yaşayan Mahalle Caminin İmamı Ahmet Ünlü, eşi ve babası sabah uyandıklarında kendilerini iyi hissetmeyerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini değerlendirdikleri 3 kişiyi, ilk müdahalenin ardından önce ilçe sağlık merkezine oradan da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ünlü ailesi hayati tehlikeyi atlattığı fakat tedavilerinin bir süre daha devam edeceği bildirildi.