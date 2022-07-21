Dörtdivan’da Kamyonet Alevler İçinde Kaldı!

Haber: S. Özge Yücel

Yangın, saat 23.30 sıralarında Bolu’nun Dörtdivan ilçesi, Metro Dinlenme Tesisleri yakınları, TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde giden 34 ACS 558 plakalı kamyonet, henüz sebebi belirlenemeyen bir sebepten ötürü motor kısmından alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden kamyonetin sürücüsü kamyoneti durdurarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar alevlere müdahale eden sürücünün çabası yetmedi. Olay yerine gelen Dörtdivan Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü.

Ancak yangın sonrasında kamyonet komple yanarak kullanılamaz hale geldi.