Dörtdivan’da kaza:1 ölü

Haber: N. Halid Altundal

Kaza sabaha karşı Anadolu Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara yönüne seyir halinde olan Murat Arslandoğan (55) idaresindeki 06 DM 4079 plakalı kamyon, Yeniçağa mevkisinde önünde seyreden Mehmet F’nin kullandığı 63 KN 730 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk yaptığı kontrollerde 55 yaşındaki Murat Arslandoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslandoğan’ın kamyon içerisinde sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Arslandoğan’ın cenazesi kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.