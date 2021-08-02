Dörtdivan’da korkutan yangın

Haber: Aysun Beykoz

Dün öğle saatlerinde Dörtdivan Merkeze Bağlı Çardak Köyünde evlere yakın bölgede Hüseyin Acar’a ait ot balyalarında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Kısa sürede etkisini büyülten alevler çevredekilerin dikkatini çekti. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Dörtdivan İtfaiye ekipleri ve ekiplere takviye amaçlı Yeniçağa Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ile birlikte köy halkı traktörlerle alevleri kontrol altına almak için seferber oldular. Yoğun çalışma sonrası kısa sürede yangın kontrol alındı gerekli soğutma işlemleri yapıldı.