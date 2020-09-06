Dörtdivan’da krizli kongre

Haber: C. Kutay Aykan

AK Parti Dörtdivan 7. Olağan Kongresi, Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İsim krizi nedeniyle Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe’nin katılmadığı kongreye tek aday olarak giren Hasan Ural İlçe Başkanı seçildi. AK Parti Dörtdivan 7. Olağan Kongresi’ne Genel Merkez İl Koordinatörü Yahya Çelik, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanı Hasan Ural, İl Genel Meclis Üyeleri Şahin Serin ve Dursun Fidan, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar katıldı.

DOĞANAY SÖYLENTİLERİ YALANLADI

Kongre öncesi Dörtdivan Belediye Başkanı Efe’nin kongreye katılmayacağına dair söylentiler hakkında konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay, “Hamza Efe AK Parti’nin Belediye Başkanı. Kongre’ye gelmemesi mümkün mü’’ ifadelerini kullandı.

HAMZA EFE KONGREYE KATILMADI

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe’nin ilçe başkanı Hasan Ural ile isim krizi yaşadıkları için kongreye gelmediği iddia edildi. İddialara göre; yeni oluşacak teşkilatta görev alacakların belirlenmesi için İlçe Başkanı Hasan Ural, hem Belediye Başkanı Hamza Efe’den hem de İl Genel Meclis Üyeleri Şahin Serin ve Dursun Fidan’dan ikişer isim önermelerini istedi. Başkan Hamza Efe ise beş isim önerdi ve bu isimlerin yönetime alınmasında ısrarcı oldu. Yine iddiaya göre Hasan Ural ve Hamza Efe önerilen isimler üzerinde anlaştılar ve yönetim kurulu listesini Bolu İl Başkanlığı’na gönderdiler. Ancak Başkan Hamza Efe önerdiği isimlerin listeden silindiğini öğrendi. Tepki olarak kongreye katılmama kararı aldı.

AK Parti Dörtdivan İlçe Başkanı Hasan Ural ise bu iddiaları yalanladı ve Başkan Hamza Efe ile 3 isim üzerinde uzlaşıldığını, İl Başkanlığı’nda isimlerin silinmediğini iddia etti.

DOĞANAY’DAN EFE’YE SERT GÖNDERME

Dörtdivan Belediye Başkanı Efe’nin kongreye katılmamasının üzerine Doğanay yaptığı konuşmada, “millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Burada gurur yok. Burada kibir yok. Burası birilerinin afra tafra yapacağı bir yer değil. Biz bunu asla yapmayacağız. Yapanlara da asla müsaade etmeyeceğiz. Bu davada kimse küçük hesapların içerisine girmemeli” şeklinde konuştu.

AK PARTİ DÖRTDİVAN YENİ YÖNETİM

İlçe Başkanı Hasan Ural

Şenol Özalp

Hamdi Atalay

Nurettin Özalp

Cansu Karagöz

Fatma Açıkalın

Rahmi Tetik

Hüseyin Başaran

Sinan Teke

Mehmet Cınık

İsmet Fidan