Dörtdivan Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen 2018 Yılı Futbol Turnuvası’nda kuralar çekildi. Dörtdivan Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen kura çekiminde Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, turnuva komitesi ve turnuvaya katılan takımların temsilcileri yer aldı. Başkan Uzunoğlu tarafından çekilen kuralarda 26 takım ile sadece E grubu altı olmak üzere beşer takımlı 5 grup oluşturuldu.

Turnuvanın grup müsabakaları sonucu E grubunda ilk dört, diğer gruplarda ilk üç sırayı alacak takımlar çeyrek final maçlarında oynamaya hak kazanacaklar. Şehit Polis Yaşar Doğançay Spor Kompleksi oynanacak olan takımların fikstürü ise ilerleyen günlerde belli olacak.

Kuralar sonucunda A grubu Deveciler, Ömerpaşalar, Hacetler, Yukarıdüğer, Bünüş; B grubu Çavuşlar, Ortaköy, Yukarısayık, Kılıçlar, Yayalar; C grubu Cemaller, Yalacık, Aşağıdüğer, Sorkun, Kargıbayramlar; D grubu Çalköy, Çetikören, Yağbaşlar, Kadılar, Çitler; E grubu ise Çardak, Doğancılar, Seyitaliler, Kuruca, Göbüler, Kaymakamlık takımlarından oluştu.