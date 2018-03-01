Haber: Semih Baykal

İYİ Parti Dörtdivan İlçe Başkanı Sedat Özdemir, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; “ Bildiğiniz gibi kahraman Türk Askerimiz Afrin'e bir çıkartma yaptı. Bu operasyon kaçınılmaz ve ülkemiz için son derece önemliydi. Her ne kadar hükümetin izlediği yanlış politikalar neticesinde bu noktaya gelmiş olsak da biz İYİ Parti olarak Mehmetçiğimizin arkasındayız ve bu operasyonu destekliyoruz. Ancak şehitlerimiz üzerinden siyaset yapılmasını yanlış bulduğumuzu belirtmekte yarar görüyorum. Bunu Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi de Genel Başkan yardımcılarımız da sık sık dile getiriyor. Tabi bu sürece seyirci kalmak da istemiyoruz. İşte bu nedenle İYİ Parti Dörtdivan İlçe Başkanlığı olarak Afrin şehitlerimiz ve Türkiye Cumhuriyetini bugüne taşımız gelmiş geçmiş tüm şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutmak istedik ve Mehmetçiğimiz için bir araya gelip dua edelim dedik. Bu vesileyle tüm halkımızı Mevlid-i Şerife davet ediyorum. 2 Mart Cuma günü Cuma namazı öncesi Dörtdivan Merkez Camiine tüm halkımızı bekliyoruz.”