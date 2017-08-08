Haber: BMA

Dörtdivan Belediyesi Parkları yeşillendirmenin yanı sıra Köroğlu Parkı ve 15 Temmuz Şehitler Parkı arasına eski tarım ve ev aletleriyle canlandırarak, “Açık Hava Müzesine” dönüştürüyor.

Tarih ve kültür yeni nesillere aktarılıyor

Dörtdivan Belediyesi’nin köy ve mahallelerden, evlerdeki 70-80 yıl önce kullanılan atıl durumdaki tarım aletleri, ev ve iş eşyaları getirerek, Açık Hava Müzesi için toplamıştı. Dörtdivan’ın tarihi, kültürü ve geleneklerinin yeni nesillere aktarılmasında Belediye Hizmet binası yanına koydukları tarım aletleri geçmişten geleceğe bir tarih yansıtacak. Müze çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların ziyaretine açılması bekleniyor.