Dörtdivan’da okullar emin ellerde

Haber: Aysun Beykoz

İçişleri Bakanlığının “Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi” kapsamında 2021-2022 Eğitim öğretim yılı başlamasıyla okul servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, öğrenci servis araçlarının denetimi ve okul çevresinde güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda okul çevrelerinin daha güvenli hale getirilmesine yönelik çalışmalar ile öğrenci ve velilere bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.