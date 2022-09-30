Dörtdivan’da vatandaşın koyunları telef oldu

Haber: Süleyman Kurt

İnsan nüfusunun hızla azaldığı buna karşılık köpek popülasyonunun hızla arttığı Dörtdivan’da başıboş köpekler can ve mal güvenliğini tehdit ediyor. Köpek saldırılarından dolayı Belediye ve Kaymakamlığa müracaat edip yardım talebinde bulunan Orhan Keskin, beklediği yardımı alamadığını belirterek, “Bizim can ve mal güvenliğimizi kim sağlayacak?” diye sordu.

Çok güç şartlarda koyunculuk işi ile uğraştığını söyleyen Orhan Keskin, “Kuzuları satıp maliyetimizi karşılamayı umut ederken onu da köpek saldırılarına kurban ediyoruz.” dedi. Keskin, “Zaten işsizlikten nüfus azaldıkça azalıyor, bütün bunlara rağmen biz köyümüzde kalıp alın terimizle geçinmeye çalışırken devletin kurumları şikayet ettiğimiz halde bizim can ve mal güvenliğimizi sağlamak konusunda adım atmıyor. Bugün hayvanlara saldıran köpekler insanlara da saldırabilir. Bizi kim koruyacak?” diye konuştu.