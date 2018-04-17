Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, doğal hayatı korumak ve hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla kuşlar için ahşaptan özel yuvalar hazırlattı. Hazırlanan küçük kulübe şeklindeki ahşap malzeme kullanılarak yaptırılan kuş yuvaları Dörtdivan’daki parklarda bulunan ağaçlara yerleştirilecek ve buralarda kuşların barınması sağlanacak.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, projeyle ilgili yaptığı açıklamada; “Dörtdivan Belediyesi olarak doğal hayatı korumak ve hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla bu çalışmayı başlattık. Kuş sesinin insana huzur verdiğini düşünüyorum. Dörtdivan’da parklara konacak olan bu yuvalarda barınacak kuşların hem koruma altına alınacağını hem de bu kuş seslerinden oluşan ve insanı dinlendiren bir melodi eşliğinde parklara gelenlerin dinlenebileceklerini söyleyebilirim ” ifadelerini kullandı.