Dörtdivan’ın Şahları Doğa Müzesi ilk 51 proje arasına girdi

Haber: Ceylan Beykoz

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) destek 2022 programı, Dörtdivan ilçemizde gerçekleştirilen projeye 41 bin lira hibe desteği sağladı.

Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, ‘Doğa Müzesi’ oluşturmak için Dörtdivan'ın simgelerinden olan Şah Kartallardan esinlenerek ‘Dörtdivan'ın Şahları Doğa Müzesi Projesi’ ismiyle programa başvurdu.

Doğa müzesi, Türkiye genelinde 370 proje arasından ilk 51 proje arasına girerek kabul edildi ve 41 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE KATKI SUNACAK

Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu öncülüğünde, Bolu İmam Hatip Ortaokulu ve Yeniçağa Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu ile ortaklaşa yürütülecek olan proje sonunda Türkiye'de ilk defa bir okulda doğa müzesi oluşturulup, öğrencilerin eğitimine katkı sunacak.