Dörtdivan’ın taleplerini TBB’ye iletti

Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, ilçede devam eden belediye çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirdiği ziyaretler ile de ilçenin gelişmesi için yer-zaman gözetmeksizin mesai harcıyor. Daha önce Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile görüşerek “kardeş şehir” olmanın ilk adımını atan Başkan Hamza Efe, bu kez Türkiye Belediyeler Birliği’ni(TBB) ziyaret etti. TBB’de Genel Sekreter Birol Ekici ile bir araya gelen Başkan Efe, ilçenin taleplerini iletti.

“İSTİŞAREDE BULUNDUK”

Efe, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici’nin misafiri olduk. Köroğlu Diyarı ilçemizin ihtiyaçlarını kendisine takdim ederek TBB ile ortak çalışma alanlarımız üzerine istişarede bulunduk. Yakın ilgi ve misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim” dedi.