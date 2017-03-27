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27 Mart 2017 Pazartesi
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    • Dörtdivanlı Kadınlar Konya’da

    Dörtdivan Belediyesi’nin düzenlediği Kültür Gezileri’nin yeni adresi Konya oldu.

    27 Mart 2017 Pazartesi 12:03
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    Dörtdivanlı Kadınlar Konya’da

    Haber: BMA

    Dörtdivan Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Kültür Gezileri kapsamında Dörtdivanlı kadınları bu kez Konya’ya götürdü. Kültür Gezileri’ne katılan Dörtdivan ilçesi Çitler ve Adakınık Mahalleli kadınlar, Türkiye’nin büyük illerinden biri olan Konya’nın doğal zenginliklerinin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde üstlendiği tarihi rolü yerinde görmek için geçtiğimiz gün belediye personeli eşliğinde Konya’ya gittiler. Konya’da rehber eşliğinde güzel bir gün geçiren Dörtdivanlı kadınlar sırasıyla, Üçler Mezarlığı, İstiklal Harbi Şehitler Abidesi, Mevlana Türbesi ve Müzesi, Alaaddin Tepesi ve Alaaddin Camii, Şems-i Tebrizi Camisi ve Türbesi, Meram İlçesi Ateşbaz-ı Veli ve Tavusbaba Türbesi, Sille Mahallesi Aya Elenia Kilisesi gibi tarihi yerleri gezdiler. Son olarak Mevlânâ Kültür Merkezi’nde düzenlenen semazen gösterisini izleyen Dörtdivanlı kadınlar daha sonra Bolu’ya döndüler.

    Kültür gezilerinden duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar, Dörtdivanlı kadınların daha önce evden dışarı çıkamadığını bu gezilerin kendilerine özgüven kazandırdığını vurgulayarak Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu’na teşekkür ettiler.

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