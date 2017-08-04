Haber: Gönül OLUTÜRK

Edinilen bilgiye göre, S.T ve H.D daha önceden tanıdıkları ve arkadaşları olan A.I’nın yanına gittiler. Polis ve Jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu S.T, H.D ve A.I korkarak, bulundukları yeri bildirmek zorunda kaldılar. Emniyet güçleri öğrenilen yere giderek S.T, H.D ve A.I’yı bulundukları yerden alarak, Dörtdivan İlçe Jandarma Karakolu’na götürdüler.

Karakoldaki işlemlerinin ardından kayıp kızlar ailelerine teslim edilirken, kızlarına tekrar kavuşan aileler büyük sevinç yaşadı. Kızların yanına gittiği A.I ise gözaltına alınarak İlçe Emniyet Amirliği’ne sevk edildi. A.I isimli şahısın ifadesinin alınmasının ardından Gerede Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılacağı bildirildi.