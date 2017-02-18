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İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, İstanbul Dörtdivanlılar Derneği'nce Üsküdar Gençlik Merkezi'nde "1. Geleneksel Kaz Yeme Gecesi" düzenlendi. Geceye siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından yüzlerce kişi adeta akın etti. Yemeğe aralarında Ekonomi Bakan Yardımcı Fatih Metin, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Habibe Güner, Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu ve Bolu Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik'in de bulunduğu yaklaşık üçyüz davetli katıldı.

Kur-an tilaveti ile başlayan gecede katılımcılara Dörtdivan'da yetiştirilen kazların eti ikram edildi. İkram sonrası ise protokol üyelerince günün anlam ve önemine değinmek üzere bir selamlama konuşması yapıldı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı temsilen geceye katılan Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, “Sizlere Başkanımız adına en kalbi duygularımla saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımızın da selamlarını iletmek isterim. Kıymetli katılımcılar, ülkemizin birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde burada böylesi güzel bir tabloyu görmekten dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. İnşallah bu birlik beraberliğimiz güzel günlere vesile olacaktır. Bizler, bir olmaya; birlikte devam ettikçe Dörtdivan’ımız, Bolu’muz ve ülkemiz Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyecek.” ifadelerini kullandı.

Büyük birlik beraberliğe sahne olan gece, protokol konuşmaları sonrasında ‘1. Kaz Yeme Gecesi’nin düzenlenmesinde katkıları olanlara plaket takdim edilmesiyle son buldu.