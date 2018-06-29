Haber: Aysun Beykoz

Aydın’dan gelip şehir şehir dolaşarak tüm illerde tiyatro severlere gösteri sunan Dost Bedensel Engelliler Tiyatrosu’nun bu haftaki durağı Bolu oldu. Engelliler adını kullanıp insanların duygularını sömürerek olmayan tiyatrolara biletlerini satanlara inat tam kadro Bolu’ya gelerek iki sahnelik oyunlarını gerçekleştirdiler. Engellilerin yaşadıkları sorunları mizahi bir dille anlattıkları oyunlarında izleyenler eğlenceli anlar yaşadılar. Oyunu yazarı ve yönetmeni olan aynı zamanda tiyatronun kurucusu Ercan Kılıç oyun sonrası yaptığı açıklamada, “ Engellilerin adını kullanarak insanları kandıran o kadar çok kişi varken bize inanıp oyunumuza gelip bize destek verdiğiniz için siz seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden ricam böyle insanlarla karşılaştığınız zaman lütfen emniyet yetkililerine haber vermeniz aman bana ne dememeniz. Bizler çok zor şartlar altında il il dolaşıp oyunlarımızı sergiliyoruz. Bir kişi bile olsa oyunumuzu iptal etmiyoruz sözümüz neyse yerine getiriyoruz. Sizlere tekrardan teşekkür ediyoruz bizi alkışlayan elleriniz dert görmesin” dedi. Oyuncular daha sonra izleyicilerle hatıra fotoğrafı çektirdiler.