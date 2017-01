Dün Olay Gündem Gazetesinin internet sitesindeki haberleri okurken Bolu’da TOMA’nın görev yaptığını okudum. Birden aklıma geldi son günlerdeki terör olayları. Bir taraftan üzülürken diğer taraftan da polisimizin askerimizin halkımızın ne kadar güçlü olduğunu gözlemledim. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve genellikle toplumsal olaylarda kullanılan TOMA’nın fotoğrafını görünce gerçekten ilk defa sevindim. Çünkü bu TOMA, son günlerde dosta güven, düşmana korku verme zamanı. Valilik binası önünde devasa bir şekilde duran TOMA bana olduğu gibi Bolu halkına da büyük güven verdi. Sadece bununla değil, Kent Meydanında bulanan Asayiş ekipleri, sivil polisler de güven verdi. Bolu en sakin ve en güvenilir illerin başında gelen bir şehir. Bu şehrin huzurunu kimsenin bozmasını istemem. Tabi ki sadece Bolu değil, ülkemin, bayrağımızın dalgalandığı her şehirde, her ilçede, her köyde, her kasaba da böyle olmasını istiyorum. Yurdumun hiç milimetre toprağını kimseye vermeyeceğiz. Bunun için diyorum ki polisimiz, askerimiz sizler bizim başımızın tacısınız, bu yeni yazımla siz değerli okurlarımın karşısına ilk kez çıkıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. Artık, dosta güven düşmana korku vermenin tam zamanı. Sağlıcakla kalın…