Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde son günlerde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Asayiş, Trafik ekipleri D-100 üzerinde gün boyu sürücüler ve vatandaşlar üzerine uygulama yaparken Bolu Valiliği ile Kent Meydanı da PÖH tarafından güvenlik çemberi altına alındı.

Gece gündüz demen elerindeki otomatik silahlar, yüzlerindeki kar maskeleri soğuk havada Valili binası önünde görev yapan PÖH ekipleri Bolulu vatandaşlarında sevgisini kazandı. Vatandaşlar ilk defa ilimizde gördükleri bu özel timlerin cep telefonlarıyla bol bol fotoğraflarını çekerken, bu özel polislerimiz; “Sadece Bolu değil, bayrağımızın dalgalandığı her karış toprak bizim vatanımızdır ve görev yerimizdir. Bolu’ya dosta güven, düşmana korku salmak için buradayız. Halkın gösterdiği yoğun ilgide bizleri çok mutlu ediyor” dediler.